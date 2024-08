Circo Max – Una notte di Hit (Concerto Max Pezzali): ospiti, scaletta e streaming

Questa sera, mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Circo Max – Una notte di Hit, il concerto evento di Max Pezzali al Circo Massimo andato in scena lo scorso anno per celebrare i 30 anni di carriera del cantante. Una vera e propria festa con tanti ospiti che ha entusiasmato migliaia di persone accorse a Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti

Quali sono gli ospiti di Circo Max – Una notte di Hit (Concerto Max Pezzali)? Sul palco si sono alternati tanti ospiti del mondo della musica italiana. Nello specifico (non in ordine di apparizione): Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola e Chiara e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari). Ad aprire il concerto un dj set tenuto da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Al fianco di Max Pezzali, protagonista indiscusso del concerto, la sua band: Giordano Colombo: batteria; Marco Mariniello: basso; Giorgio Mastrocola: chitarra; Ernesto Ghezzi: tastiere; e Davide Ferrario: chitarra e sequenze.

Circo Max – Il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo: scaletta

Ma veniamo alla scaletta di Circo Max – Una notte di Hit (Concerto Max Pezzali). Nel corso della serata sono state eseguite le seguenti canzoni (non sono in ordine di esecuzione che comunque – essendo il concerto registrato – potrebbe essere stravolto al montaggio):

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

S’INKAZZA

ROTTA PER CASA DI DIO (Riccardo – PTN)

GIOVANI WANNABE (Riccardo – PTN)

LA REGOLA DELL’AMICO (Dargen D’Amico)

DOVE SI BALLA (Dargen D’Amico)

COME DEVE ANDARE

L’UNIVERSO TRANNE NOI

TI SENTO VIVERE

LO STRANO PERCORSO

SEMPRE NOI ( Articolo 31)

Articolo 31) DOMANI SMETTO (Articolo 31)

SEI UN MITO

LA REGINA DEL CELEBRITA’

LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA

BELLA VERA / MUSICA LEGGERISSIMA / NELLA NOTTE (ColapesceDimartino + Deejay T)

intro + GLI ANNI (Lazza)

CENERE (Lazza)

NESSUN RIMPIANTO

UNA CANZONE D’AMORE

COME MAI

MEDLEY (Nient’Altro Che Noi / Eccoti / Io Ci Sarò / Se Tornerai)

QUELLO CHE CAPITA

IL GRANDE INCUBO

LA DURA LEGGE DEL GOL (Gazzelle)

DESTRI (Gazzelle)

L’ULTIMO BICCHIERE

NON ME LA MENARE / TE LA TIRI / 6 UNO SFIGATO

NORD SUD OVEST EST / TIENI IL TEMPO (Paola e Chiara)

CON UN DECA

Streaming e tv

Dove vedere Circo Max – Una notte di Hit (Concerto Max Pezzali) in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 28 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.