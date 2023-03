Chi è Cigno, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi è Cigno, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

Nel video di presentazione della maschera del Cigno, Milly Carlucci ha mostrato un bozzetto del costume e ha lasciato qualche vago indizio sulla sua vera identità per il pubblico a casa. “Un cigno imperiale – ha detto la conduttrice -. Si capisce dalla corona che è imperiale!”. Il cameraman fa una supposizione interessante: “Ma ce n’è uno solo dentro?”. Milly fa la vaga: “Quattro, cinque, sei, uno, uno e mezzo, due…chi lo può dire!”. Una maschera grande per un gruppo di persone, quindi… Chi si nasconderà tra le ali del Cigno?

C’è chi ha ipotizzato il nome di Paola e Chiara, reduci del successo ottenuto con il loro ultimo pezzo ’Furore’, in gara al Festival di Sanremo 2023. Ma l’ipotesi non ha convinto tante persone… Staremo a vedere.

