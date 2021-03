Ciao Darwin: anticipazioni puntata in replica Belli contro Brutti. Chi è Madre Natura

Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Ciao Darwin, lo storico format condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, in replica dalle ore 21,20 con la formula Ciao Darwin – A grande richiesta. Ma quali sono le compagini che si sfideranno? Quali squadre e chi è Madre Natura? Chi sono i capitani? Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata che ha visto contrapposti il mondo dei Belli contro quello dei Brutti. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda in replica stasera, 26 marzo 2021.

Anticipazioni e capitani

Torna stasera, 26 marzo, in replica, Ciao Darwin, il programma che, fin dalla sua prima edizione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Dalla mente di Paolo Bonolis, affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino, nasce la trasmissione simbolo di divertimento e irriverenza, che si delinea come una sorta di laboratorio antropologico della Tv. Il manuale di Ciao Darwin prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove in cui i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

Secondo le anticipazioni di Ciao Darwin di oggi, verrà proposta in queste settimane un’edizione “Story”. La decisione di Canale 5 è stata però non di proporre una serie di collage mixati di varie puntate, ma di trasmettere cinque trasmissioni complete, fra le più riuscite ed apprezzate dal pubblico della televisione già andate in onda. In particolare questa sera, 26 marzo 2021, assisteremo alla sfida tra Belli e Brutti, tratta dalla serie di Ciao Darwin 8 terre desolate, e già riproposta da Canale 5.

Nell’esilarante show antropologico vedremo come capitana dei Belli: Youma Diakite; per i Brutti: Enzo Salvi. Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell’uomo e nella donna del nuovo millennio? Appuntamento a venerdì 26 marzo in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Play per scoprirlo. Come sempre i concorrenti di giornata si confronteranno in diverse prove: prima la sfida musicale, poi la famosissima macchina del tempo e infine la prova coraggio e la sfilata.

Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Madre Natura

Chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Si tratta di Sara Vulinovic, modella nata in Croazia, a Sebenico, un piccolo paesino. Che fa nella vita? Sappiamo che è una modella molto apprezzata nel settore della moda e che spesso ha fatto visita nel nostro Paese per lavoro e non solo, dato che ama molto viaggiare. Tra le città che pare abbia visitato in questi anni in Italia ci sono Roma, Milano e Firenze, che spesso compaiono nei suoi scatti. Qui probabilmente avrà ricevuto anche delle importanti offerte lavorative. Mediante i social abbiamo scoperto anche che Sara Vulinovic ha avuto una storia con un ragazzo di nome Thomas. Non sappiamo se attualmente lui sia ancora il suo fidanzato. Il giovane in questione, comunque, è un imprenditore laureato in economia all’Università Cattolica di Milano, in base a quanto appreso da Instagram. Pare che dopo il conseguimento del titolo ha aperto una linea di calzature rigorosamente Made in Italy, la Thomas Neuman.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin A grande richiesta vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD, 105 di Sky) a partire da venerdì 12 marzo 2021 alle 21.20 circa. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

