Ciao Darwin A grande richiesta: chi è Filippo Melloni, Padre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN PADRE NATURA – Questa sera, venerdì 2 aprile 2021, su Canale 5 va in onda in replica Ciao Darwin A grande richiesta, una sorta di Story del popolare programma condotto da Paolo Bonolis, in onda in queste settimane sulla rete ammiraglia Mediaset. In questa puntata si sfidano Tv e Web. I capitani delle due squadre sono rispettivamente Paola Perego e Il Pancio. Assente Madre Natura, al suo posto Padre Natura. Ma chi è Padre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Chi è padre natura di Ciao Darwin stasera? A scendere dalla celebre scalinata del programma sarà Filippo Melloni, bolognese doc, 26 anni, che vestirà i panni di Padre Natura. Filippo è un grande appassionato di sport ed è istruttore di calisthenics e street workout. In più è anche uno studente di Medicina. Il Padre Natura della sfida “Web” contro “Tv” ha esperienza televisive anche in Spagna, dove è molto famoso ed è conosciuto con il nome di “sexy medico”. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui. Ecco chi è Filippo Melloni, Padre Natura a Ciao Darwin:

Filippo nasce a Cento (Ferrara) nel 1995. Studia al liceo classico, dove si diploma con la votazione di 98/100, ed è particolarmente appassionato di greco. Filippo Melloni continua gli studi e si iscrive alla facoltà di Medicina di Bologna, seguendo le orme del padre. Il profitto è elevato e a quanto pare ha conquistato una brillante media del 29. La sua aspirazione al momento è di specializzarsi in dermatologia. Nel frattempo ha iniziato a lavorare come modello. Sulla vita privata di Filippo Melloni (Padre Natura) sappiamo molto poco: non dovrebbe essere sposato e avere figli. Probabile però che sia fidanzato. Con chi? Mistero.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Dove vedere Ciao Darwin in diretta tv e live streaming? Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, venerdì 2 aprile 2021, alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

TUTTE LE NEWS SULLO SPETTACOLO

Potrebbero interessarti Speravo de morì prima: trama e cast della quinta e sesta puntata della fiction su Totti Il re dei re: tutto quello che c’è da sapere sul film Via Crucis 2021 con Papa Francesco: le stazioni