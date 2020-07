Chiamatemi Anna, le anticipazioni della settima puntata in onda il 14 luglio

Chiamatemi Anna, la serie tv di Netflix arriva su Rai 2: le anticipazioni della settima puntata

Il pubblico di Netflix l’ha adorata. Chiamatemi Anna arriva anche in chiaro per il pubblico di Rai 2 a partire da lunedì 6 luglio 2020. Sarà un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, che occuperà uno spazio del primo pomeriggio e racconterà la storia basata sul celebre romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. La serie tv va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:15 alle ore 16:45.

Di cosa parla Chiamatemi Anna? La protagonista, la giovanissima Anna Shirley, ha perso entrambi i genitori ed è rimasta orfana. Dopo una serie di brutte esperienze, Anna finisce in orfanotrofio, continuamente insultata da altre bambine, finché un giorno – complice un bizzarro malinteso – la bambina viene affidata a due fratelli anziani, Marilla e Matthew Cuthbert. I due, in realtà, avevano richiesto un maschietto che potesse aiutarli con le faccende della fattoria. Mentre Matthew risulta essere più docile, Marilla è un osso duro e con Anna voleranno scintille sin dal primo momento. Poi, a lungo andare, la famiglia inizierà ad affezionarsi a quella bizzarra bambina dai capelli rossi che non vuole altro che essere amata.

Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della settima puntata di Chiamatemi Anna, in onda su Rai 2 oggi, martedì 14 luglio 2020, dalle ore 15:15.

In che anno è ambientato Chiamatemi Anna e qual è la location?

Chiamatemi Anna, le anticipazioni della puntata di oggi 14 luglio 2020

Quella che va in onda questo pomeriggio, 14 luglio, è la settima e ultima puntata della prima stagione di Chiamatemi Anna. La serie, non preoccupatevi, è composta da tre stagioni in totale, anzi: dalla seconda stagione, gli episodi sono 10 e non 7. Il finale della prima stagione s’intitola Dove voi siete, là è la mia casa. Il raccolto purtroppo non è andato a buon fine e Matthew è stato costretto ad ipotecare la fattoria di Green Gables, sperando di poter raddoppiare il raccolto e così saldare il prestito. Per Matthew però la salute si complica, inizia a soffrire di attacchi di cuore, così Marilla e Anna sono costrette a vendere i beni di famiglia per racimolare del denaro, la banca del resto si rifiuta di prolungare i tempi di sdebito. Jerry, che ha aiutato Anna a vendere i beni in giro per la città, viene poi licenziato perché è un costo troppo alto per i Cuthbert. Anna e Jerry avranno una disavventura con dei ladri che gli ruberanno il ricavato della vendita del cavallo. I due ragazzi passeranno la notte con la prozia Josephine, che regala ad Anna una somma di denaro, in più propone a Jerry di pagargli lo stipendio di tasca sua se rimarrà a Green Gables ad aiutarli. Prima che Anna faccia ritorno a casa, Matthew però tenta di togliersi la vita, ritiene che la sua presenza ostacoli la famiglia, per fortuna viene fermato in tempo da Jeannie.

Chiamatemi Anna, il cast

Chi interpreta la protagonista Anna? Si tratta della piccola Amybeth McNulty. Al suo fianco vediamo Geraldine James che interpreta la difficile Marilla Cuthbert, mentre Matthew Cuthbert il fratello è interpretato da R.H. Thomson. Ancora vediamo Dalila Bela che interpreta Diana Barry, Lucas Jade Zumann che interpreta Gilbert Blythe, Aymeric Jett Montaz che interpreta Jerry Baynard, Corinne Koslo che interpreta Rachel Lynde e Dalmar Abuzeid che interpreta Sebastian (Bash) Lacroix. E poi vediamo ancora Cory Gruter-Andrew interpretare Cole Mackenzie, Kyla Matthews invece interpreta Ruby Gillis, Miranda McKeon è Josie Pye, Glenna Walters è Tillie Bolter e Lia Pappas-Kemp è Jane Andrews, infine Jacob Ursomarzo interpreta Moody Spurgeon.

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 14 luglio su Canale 5 Ascolti tv lunedì 13 luglio: Il giovane Montalbano, Made in Sud, Appuntamento con l’amore 47 Ronin: trama, cast e streaming del film con Keanu Reeves