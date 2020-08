Chiamatemi Anna 3, la serie tv di Netflix arriva su Rai 2: le anticipazioni della sesta puntata

Oggi, 7 agosto 2020, va in onda una nuova puntata di Chiamatemi Anna, appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, che occupa uno spazio del primo pomeriggio e racconterà la storia basata sul celebre romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. Di cosa parla Chiamatemi Anna? La protagonista, la giovanissima Anna Shirley, ha perso entrambi i genitori ed è rimasta orfana. Dopo una serie di brutte esperienze, Anna finisce in orfanotrofio, continuamente insultata da altre bambine, finché un giorno – complice un bizzarro malinteso – la bambina viene affidata a due fratelli anziani, Marilla e Matthew Cuthbert. I due, in realtà, avevano richiesto un maschietto che potesse aiutarli con le faccende della fattoria. Mentre Matthew risulta essere più docile, Marilla è un osso duro e con Anna voleranno scintille sin dal primo momento. Poi, a lungo andare, la famiglia inizierà ad affezionarsi a quella bizzarra bambina dai capelli rossi che non vuole altro che essere amata. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della sesta puntata di Chiamatemi Anna 3, in onda su Rai 2 oggi, venerdì 7 agosto 2020, dalle ore 15,15.

Chiamatemi Anna 3, le anticipazioni della puntata di oggi 7 agosto 2020

Nel primo episodio di oggi Anna confessa i suoi sentimenti a Gilbert, ma forse è troppo tardi. Nel frattempo, Matthew aiuta la famiglia di Ka’kwet e la madre di Bash si adatta alla vita ad Avonlea. A seguire il finale di stagione: i cambiamenti sono nell’aria… e Anna si prepara per l’avventura più grande: partire per il collegio e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Il cast

Chi interpreta la protagonista Anna? Si tratta della piccola Amybeth McNulty. Al suo fianco vediamo Geraldine James che interpreta la difficile Marilla Cuthbert, mentre Matthew Cuthbert il fratello è interpretato da R.H. Thomson. Ancora vediamo Dalila Bela che interpreta Diana Barry, Lucas Jade Zumann che interpreta Gilbert Blythe, Aymeric Jett Montaz che interpreta Jerry Baynard, Corinne Koslo che interpreta Rachel Lynde e Dalmar Abuzeid che interpreta Sebastian (Bash) Lacroix. E poi vediamo ancora Cory Gruter-Andrew interpretare Cole Mackenzie, Kyla Matthews invece interpreta Ruby Gillis, Miranda McKeon è Josie Pye, Glenna Walters è Tillie Bolter e Lia Pappas-Kemp è Jane Andrews, infine Jacob Ursomarzo interpreta Moody Spurgeon.

Chiamatemi Anna 4 ci sarà?

Ve lo diciamo subito: Chiamatemi Anna 4 non ci sarà. La CBC ha confermato che non produrrà la quarta stagione. I fan, però, si sono mobilitati e hanno lanciato una petizione online che ha raggiunto oltre un milione di firme. Al momento la situazione è ancora in stallo e non si hanno notizie su una possibile quarta stagione.

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 7 agosto su Canale 5 Ascolti tv giovedì 6 agosto: Sei mai stata sulla Luna?, Zelig, 300 300, il film con Gerard Butler stasera su Italia 1: trama, cast e streaming