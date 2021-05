Chiamami ancora amore: la trama della prossima puntata, la terza e ultima

Cosa succederà (trama) nella prossima puntata (la terza e ultima) di Chiamami ancora amore, la serie tv con Greta Scarano in onda lunedì sera su Rai 1 per tre serate? Secondo le anticipazioni nel primo episodio dal titolo “La promessa” l’assistente sociale ripercorrerà l’intera vicenda di Anna ed Enrico. A questo punto, quindi, non resterà altro che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro separazione e la rottura definitiva che ha dato poi il via alla “guerra”. Rosa verrà a sapere anche della festa a sorpresa, con la quale soltanto tre mesi prima Enrico ha riconquistato di nuovo Anna.

Nel secondo episodio della terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore dal titolo “La prova” arriverà il momento della resa dei conti finale. Rosa ha ormai tutto chiaro su quanto è accaduto e così scriverà la verità su Anna ed Enrico nella sua relazione che poi presenterà al giudice. Il risultato è che Pietro verrà sottratto ad entrambi i due genitori: il bambino verrà collocato prima all’interno di una casa famiglia, poi successivamente verrà affidato ad Andrea, un ingegnere informatico di successo. Andrea riuscirà a dimostrare di essere una vita alternativa per Pietro, grazie alla sua famiglia modello. Quale sarà la reazione finale dei due genitori?

Streaming e tv

Dove vedere la terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 3 maggio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.