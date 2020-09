Chi vuol essere milionario oggi non va in onda: ecco perché

Perché oggi, giovedì 24 settembre 2020, su Canale 5 non va in onda Chi vuol essere milionario? In tanti se lo stanno chiedendo. La risposta è molto semplice: vista la messa in onda della Supercoppa Europea di calcio tra Bayern Monaco e Siviglia, prevista per stasera, Mediaset ha deciso di attuare un piccolo cambio di programmazione: la puntata che inizialmente era prevista per oggi del Milionario è stata anticipata a martedì scorso (22 settembre). Per rivedere il programma di Gerry Scotti dovremo quindi attendere ancora 7 giorni. La prossima puntata del quiz show è infatti in programma per giovedì 1 ottobre 2020, sempre alle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e live streaming? Il quiz condotto da Gerry Scotti va in onda il giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,30 a partire dal 10 settembre 2020. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non solo tv. Se non siete a casa e non potete gustarvi le nuove puntate di Chi vuol essere milionario comodamente sul divano, niente paura. Potete seguire lo storico quiz anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Se invece volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo sempre sulla piattaforma gratuita del Biscione grazie alla funzione on demand.

