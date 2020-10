Chi vuol essere milionario stasera 29 ottobre in onda anche se Gerry Scotti è positivo al Coronavirus: ecco perché

Molti questa sera si staranno chiedendo: come mai Chi vuol essere milionario è regolarmente in onda su Canale 5 nonostante Gerry Scotti sia risultato positivo al Coronavirus? Il quiz, infatti, è in onda in prima serata regolarmente sulla rete ammiraglia Mediaset, con nuovi concorrenti pronti ad affrontare la scalata verso il milione. La risposta è semplice: la puntata è stata registrata prima della notizia della positività al Covid dell’amatissimo conduttore.

Proprio noi di TPI avevamo rivelato in anteprima esclusiva il fatto che Gerry Scotti è positivo al Coronavirus. Il noto conduttore ha poi dopo poco confermato la notizia con un post sul proprio profilo Instagram. Tanta la solidarietà ricevuta dai fan e dai colleghi. Gerry per fortuna ha rivelato di non stare particolarmente male, ma di avere dei sintomi di una normale influenza. Tutti gli appassionati di Chi vuol essere milionario possono dunque godersi la puntata di oggi, 29 ottobre, visto che è stata registrata quando ancora Gerry Scotti non era positivo al Covid. Si sono invece fermate le registrazioni di un’altra sua trasmissione, Caduta libera.

Anticipazioni

La nuova puntata va in onda oggi, giovedì 29 ottobre 2020, in prima serata dalle ore 21,20 su Canale 5. Dopo aver assistito la scorsa settimana alla scalata del cagliaritano Damiano Aresu, che ha vinto 70mila euro. Oggi dunque sarà protagonista un nuovo concorrente. La puntata di oggi va regolarmente in onda perché è stata registrata prima della notizia della positività di Gerry Scotti al Coronavirus. Inoltre proprio da oggi, 29 ottobre, come annunciato dall’account ufficiale Instagram del programma, è disponibile il nuovo videogioco per la gioia dei fan che già commentano soddisfatti sui social.

Per i concorrenti di questa nuova edizione in prima serata su Canale 5 la scalata verso il milione. In tutto 15 domande, con un paio di traguardi intermedi, e quattro aiuti a disposizione. Le caratteristiche per diventare un grande campione sono capacità di ragionamento, sangue freddo, ottima cultura generale e un pizzico di voglia di rischiare. Confermati i quattro aiuti: lo storico “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta. Chi riuscirà a portarsi a casa l’intero montepremi di un milione di euro?

Ricordiamo che lo scorso gennaio era riuscito a compiere l’impresa il giovane manager pescarese Enrico Remigio che vive e lavora a Singapore. La prima vincitrice, invece, è stata nel 2001 Francesca Cinelli, all’epoca assistente del direttore in un concessionario di camion della provincia di Pistoia. Il secondo della lista è stato nel 2004 lo studente d’ingegneria Davide Pavesi e poi nel 2011 Michela De Paoli, all’epoca casalinga di Pavia. Appuntamento dunque stasera con un nuovo appuntamento in compagnia di Chi vuol essere milionario, su Canale 5 alle 21.20.

