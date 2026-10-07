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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2026 su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 7 ottobre 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Raffaella Griggi, che da questa stagione ha preso il posto di Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

Il caso di Alex Marangon, i giovani e la rete e le nuove analisi sull’omicidio di Simonetta Cesaroni sono al centro del nuovo appuntamento con il programma condotto da Raffaella Griggi. Si partirà dal caso di Alex Marangon, il giovane morto durante un rito sciamanico nell’abbazia Santa Bona a Vidor, nel Trevigiano. Per i genitori Alex non è morto per un incidente e per questo si oppongono all’archiviazione: “Alex quella sera non era da solo, va accertato se ci sono delle responsabilità di altri partecipanti”. Nel corso della puntata saranno mostrati documenti inediti.

Spazio poi al rapporto tra i giovani e la rete, a partire dai casi di studenti giovanissimi che feriscono gli insegnanti e si riprendono mentre compiono l’atto. Il fine sembra essere quello di dimostrare di cosa si è capaci e cercare l’approvazione in rete, tra persone che non si sono mai conosciute nella realtà. Il tredicenne che ha accoltellato la professoressa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha detto agli inquirenti: “Non ne ho parlato con nessuna persona fisica. Solo con gli utenti della chat”. In chat ci si confida alla ricerca di un’appartenenza, ma anche del riconoscimento del proprio valore. A riflettere sul fenomeno sarà, in studio e in diretta, il giovane educatore Giovanni Ravasio.

Infine, l’omicidio di Simonetta Cesaroni. A 36 anni dalla sua morte, l’inchiesta riprende vigore grazie alle nuove analisi che hanno individuato un DNA sul corpetto e sul reggiseno della ragazza. Tutti i particolari e le novità saranno approfonditi da Raffaella Griggi con l’inviato Giuseppe Pizzo, che da anni segue il caso di via Poma e che per primo ha rilevato alcune analogie con l’omicidio di Renata Moscatelli, uccisa nello stesso stabile sei anni prima. Come sempre, spazio anche agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – mercoledì 7 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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