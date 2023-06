Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 giugno 2023 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 14 giugno 2023 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Al centro della puntata ci sarà il caso di Kata, la bambina di cinque anni che vive con la mamma in un albergo occupato di Firenze. Sabato la notizia shock: la bimba è scomparsa mentre la mamma era al lavoro. I filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti a “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. E poi il padre di Daniele Potenzoni, in diretta, commenta l’ultimo video: un uomo con il naso schiacciato che somiglia moltissimo al figlio, scomparso mentre andava all’udienza del Papa 8 anni fa. Ci si occuperà poi di cosa sia successo a Stefano, 42 anni, romano, trovato senza vita nell’infermeria di un carcere sardo. L’uomo era stato portato in Sardegna per una testimonianza in un processo. I familiari non credono al suicidio. Ospite in studio Marisa, la sorella di Stefano. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 14 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.