Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 aprile 2021 su Rai 3

Questa sera – 14 aprile 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le anticipazioni. Il programma continuerà ad occuparsi del caso di Denise Pipitone anche nella puntata in onda stasera, mercoledì 14 aprile alle 21.20 su Rai 3, che tratterà anche il misterioso caso del comandante Marcos, l’uomo che dice di essere in contatto con ragazzine scomparse. Una di queste, la quindicenne Reina, scappata da una comunità, ha mandato un nuovo video all’inviato della trasmissione. E poi, secondo le anticipazioni di Chi l’ha visto?, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Appuntamento questa sera, 14 aprile 2021, dalle 21.20 su Rai 3.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 14 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

