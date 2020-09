Chi è Mildred Ratched, la protagonista della nuova serie tv e l’infermiera di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

Dal 18 settembre 2020 su Netflix arriva la serie tv Ratched, realizzata da Ryan Murphy ed interpretata da Sarah Paulson. La storia narrata è intesa come un prequel di quello che abbiamo visto nel film “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, dove l’infermiera Mildred Ratched è stata introdotta e presentata come la villain di turno. Nella serie di Ryan Murphy, il personaggio viene analizzato più a fondo e vengono portati a galla tanti dei suoi segreti passati. Il personaggio dell’infermiera è tratto dal romanzo “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, scritto da Ken Kesey e diventato poi un film cult. Pare che l’autore, per descrivere al meglio l’infermiera del suo romanzo, si fosse ispirato a una reale infermiera del reparto psichiatrico dove lavorava. Ad interpretarla nel film è stata Louise Fletcher, la quale ha anche ottenuto l’Oscar alla miglior attrice per quel ruolo.

Chi è Mildred Ratched, dal film alla serie tv

Nella serie tv, Mildred Ratched è una giovane donna che vuole farsi assumere presso l’ospedale psichiatrico della città di Lucia, in California. La donna, però, ha un suo tornaconto personale da trarre da tutta quella storia e così, dopo un lungo viaggio e diversi ostacoli da superare, riesce a farsi assumere come infermiera nell’ospedale dal dottor Hanover. Mildred, però, è una donna complicata. Con un passato oscuro alle spalle, le intenzioni dell’infermiera non saranno sempre pacifiche e soprattutto benevole e, a lungo andare, dimostrerà la sua vera natura, districandosi tra un’anima fragile e persa a una donna assetata di vendetta e disposta a tutto pur di portare a termine il proprio compito.

Nel film, il personaggio di Mildred Ratched invece viene introdotto all’interno dell’ospedale e viene presentata come la nemica del protagonista, il vero cattivo della situazione. Un personaggio schivo, risoluto, freddo. La serie televisiva dona sicuramente più sfaccettature al personaggio di Mildred e permette di capirla meglio.

