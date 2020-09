Ratched, la serie tv di Ryan Murphy prequel del cult “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

Su Netflix arriva una nuova serie televisiva venerdì 18 settembre 2020: si tratta di Ratched ed è ambientata cronologicamente prima delle vicende che accadono nel film cult “Qualcuno volò sul nido del cuculo” dove abbiamo incontrato per la prima volta il personaggio dell’infermiera Mildred Ratched. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, pubblicato nel 1962 (mentre il film è del 1975), ma la serie tv proposta da Murphy (creatore di serie come Glee, American Horror Story, Feud, Scream Queens e la recente Hollywood) approda in casa Netflix nel 2020. Ad interpretare la protagonista è Sarah Paulson, attrice che abbiamo già conosciuto grazie a Ryan Murphy e ad American Horror Story. Nel cast spiccano altri volti ben noti e cari al creatore della serie come Finn Wittrock che interpreta Edmund e Judy Davis che interpreta l’infermiera Betsy Bucket. Vediamo la trama e il cast.

Ratched, la trama

Siamo nel 1947, la guerra è finita ormai da qualche anno e la protagonista, Mildred Ratched, arriva in California per farsi assumere dal direttore di un ospedale psichiatrico. Sin da subito, Mildred appare una donna che sa quello che vuole, una mente brillante che vuole lavorare a braccetto con la scienza e studiare i casi travagliati della mente umana. Ma Mildred ha un piano e ha a che fare con la sua vita privata, non è la carriera ad averla portata ai cancelli dell’ospedale di Lucia, ma la famiglia.

Ratched, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast della serie tv? Partiamo dalla già menzionata protagonista, Mildred, interpretata da Sarah Paulson. Al suo fianco vediamo Jon Jon Briones che interpreta il dottor Richard Hanover, poi vediamo Finn Wittrock (anche visto in American Horror Story) che interpreta Edmund Tolleson. Charlie Carver (Teen Wolf) è Huck, mentre Judy Davis è la Bucket. Vediamo anche Cynthia Nixon, la Miranda di Sex and the City, che qui interpreta Gwendolyn Briggs e Sharon Stone che invece interpreta la sofisticata Lenore Osgood. Amanda Plummer invece è Louise, Corey Stoll è Charles.

Ratched, dove vedere la serie in streaming

Ma dove guardare Ratched? La serie è un prodotto originale Netflix, per tanto verrà trasmessa soltanto sulla piattaforma streaming. Per accedere, è necessario disporre di un abbonamento oppure, se non l’avete già provata, la possibilità di un mese gratuito.

Potrebbero interessarti Chi è Mildred Ratched, la protagonista della nuova serie tv e l’infermiera di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” Ascolti tv giovedì 17 settembre: Nero a metà 2, Chi vuol essere milionario, X Factor 2020 Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata, le anticipazioni