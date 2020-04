Chi è la figlia di Massimo Ranieri, Cristiana Calone: la leggenda che Tiziano Ferro sia suo figlio

Cristiana Calone è figlia del famosissimo Massimo Ranieri. Di lei non se n’è saputo niente per anni, quando poi il suo nome è rimbalzato da un tabloid all’altro, svelando le sue origini d’arte. Il cantante napoletano l’ha avuta che era giovanissimo, non ha mai menzionato una figlia fino a quando, nel 2007, i due si sono incontrati per la prima volta in diretta tv a Domenica Live.

Nata nel 1971, Cristiana Calone è figlia d’arte: mentre suo padre è Massimo Ranieri, sua mamma è Franca Sebastiani; quando Cristiana è nata, i due erano una coppia e Ranieri stava appena imboccando la strada per la fama, aveva soltanto 19 anni e un futuro radioso davanti a sé. Forse per un cattivo consiglio o accecato dalla gloria, Massimo ha preferito la fama alla famiglia e così ha preso le distanze. Per anni nessuno ha mai sentito parlare di Cristiana Calone, neanche quando la carriera di Ranieri era più che decollata. Soltanto nel 1995, Ranieri ha riconosciuto ufficialmente Cristiana come sua figlia e nel 2007 hanno debuttato insieme in tv. Ospiti a Domenica Live, padre e figlia si sono finalmente abbracciati davanti all’Italia. Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”, ha spiegato Ranieri. Cristiana invece ha specificato: “Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui”. La figlia del celebre cantante napoletano ha raccontato la prima volta che si sono incontrati: “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”. Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra i pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”.

Si conosce molto poco sulla figlia di Massimo Ranieri. Nonostante la fama del padre, di Cristian Calone si conosce poco e niente, perché è una donna molto riservata. Sappiamo che ha avuto un figlio nel 2011 e che è una cantante, come suo padre. Il suo primo singolo è uscito nel 2014, in collaborazione con Lusya Claudia.

Tiziano Ferro è il figlio di Massimo Ranieri? La leggenda metropolitana

Da tempo circola una leggenda metropolitana che coinvolge Massimo Ranieri e Tiziano Ferro: c’è chi dice che i due siano padre e figlio, ma non è altro che una bufala. Il padre di Tiziano Ferro si chiama Sergio ed è di Latina. Ranieri, a sua volta, è stato protagonista di un’altra leggenda metropolitana: qualcuno l’ha definito il figlio di Edoardo De Filippo, una notizia però priva di fondamento.

