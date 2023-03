Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 19 marzo 2023

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 19 marzo 2023, di Che tempo che fa 2022-2023? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 19 marzo, su Rai 3 di Che Tempo Che Fa, saranno ospiti:

Fabio Fazio incontra il “papà” di tante commedie italiane, Christian De Sica reduce dall’appuntamento con Il Cantante Mascherato su Rai 1 in cui fa parte del team di investigatori del programma condotto da Milly Carlucci e del film Netflix Natale a Tutti i costi. Christian De Sica dialogherà con Fazio raccontando 50 anni di cinema e ricordando il padre Vittorio De Sica di cui quest’anno si celebrano i 100 anni dall’inizio della carriera da attore e regista.

Come ogni domenica, Fabio Fazio dedica uno spazio del programma al racconto dell’attualità. In particolare con i giornalisti Nello Scavo dell’Avvenire, Annalisa Cuzzocrea vicedirettrice de La Stampa e Michele Serra, si parlerà anche del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale nei confronti di Vladimir Putin accusato di aver deportato molti bambini ucraini. Inoltre ci sarà modo di parlare anche del Congresso della CGIL con la partecipazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il punto sullo stato della sanità sarà fatto con Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e con Luigi Naldini e Alessandro Aiuti, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genetica di Milano.

Walter Veltroni e Neri Marcorè presentano il film Quando, tratto dal romanzo omonimo di Veltroni, anche regista della pellicola in sala dal 30 marzo.

Giuseppe Fiorello presenterà, invece, Stranizza d’amuri, il suo esordio alla regia, in sala dal 23 marzo, ispirato a un fatto di cronaca avvenuto in Sicilia a inizio degli anni ’80

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Gli ospiti oggi saranno, oltre ai “fissi” Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti:

Ospiti di questo spazio del programma i Coma_Cose che si esibiranno con L’Addio il brano di Sanremo vincitore del Premio Sergio Bardotti e del Premio Lunezia e già disco d’oro. Ci sarà Pietro Sighel, pattinatore, medaglia d’Oro, Bronzo e di due argenti ai Mondiali di short track di Seul. Al tavolo tornano Lillo e Beppe Fiorello e ci saranno anche la Gialappa’s Band e Ubaldo Pantani.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 19 marzo 2023, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.