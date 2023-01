Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 gennaio 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 15 gennaio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata di questa sera: il ministro della Difesa, Guido Crosetto, Carlo Verdone, lo showman Fabio Volo e l’attrice Vittoria Puccini, protagonisti del nuovo film “Una gran voglia di vivere”, lo scrittore Niccolò Ammaniti, il virologo Roberto Burioni, lo scrittore Roberto Saviano; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli e la giornalista del TGR Sicilia Raffaella Cosentino.

Per il Tavolo, invece, gli ospiti sono: La Rappresentante di Lista, la nuotatrice Linda Cerruti, i conduttori Cristiano Malgioglio, e Max Giusti, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.