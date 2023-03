Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 12 marzo 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 12 marzo 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 12 marzo, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: Giorgio Panariello, Samantha Cristoforetti, Dante Ferretti, Antonio Monda, Maya Sansa. E ancora: Sandra Misale, ricercatrice presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) di New York; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; Cristina Cattaneo, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano e direttrice del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi di Milano; il direttore de La Stampa, Massimo Giannini e l’economista Tito Boeri.

Chiude la serata “Il Tavolo” con gli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Levante, live con “Vivo”, brano presentato al 73° Festival di Sanremo; Marina Massironi e Cristiano Caccamo, tra i protagonisti della terza stagione di “LOL – Chi ride è fuori”; Amedeo Bagnis, che lo scorso 27 gennaio ha vinto la medaglia d’argento nello skeleton ai Mondiali di St.Moritz, prima medaglia mondiale individuale per l’Italia in questa disciplina; la Gialappa’s Band; Teo Teocoli, nei panni dell’amatissimo Felice Caccamo e Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.