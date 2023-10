Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 ottobre 2023

Questa sera, domenica 22 ottobre 2023, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 22 ottobre, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata di questa sera, Patrick Zaki, Paola Cortellesi e Vincenzo De Luca. E ancora: Tommaso Paradiso, mentre i commenti legati all’attualità saranno affidati a Concita De Gregorio, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini e all’inviato di Repubblica Daniele Raineri.

Presenti anche il critico d’arte Flavio Caroli e il virologo Roberto Burioni. A Il Tavolo, oltre ai soliti Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, saranno presenti Frank Matano, Simona Ventura, Paolo Jannacci, Aurelio Ponzoni, noto come Cochi, Nicola Bartolini e Gianni Fantoni.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 22 ottobre? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). Quindi la puntata di oggi, 15 ottobre 2023, sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.