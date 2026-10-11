Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 11 ottobre 2026

Questa sera, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 11 ottobre, di Che Tempo Che Fa 2026-2027.

Anticipazioni e ospiti

In esclusiva l’icona del cinema mondiale Sophie Marceau, in occasione dell’uscita nelle sale italiane del film “Il tempo di Anne”, sequel generazionale del grande successo del 2009 “LOL – Il tempo dell’amore”. Con una straordinaria carriera di oltre 45 anni, l’attrice e regista francese ha esordito a 13 anni nell’intramontabile cult “Il tempo delle mele” (1980), cui segue “Il tempo delle mele 2” nel 1982, per cui vince il premio César come migliore promessa femminile, imponendosi nel panorama mondiale grazie alle sue interpretazioni in pellicole come “Braveheart – Cuore impavido” (1995), “Anna Karenina” (1997) e “Il mondo non basta” (1999).

La Sindaca di Genova Silvia Salis, nelle librerie dal 13 ottobre con il saggio “È già domani” in cui ripercorre le tappe fondamentali della sua vita – dalla carriera sportiva come atleta olimpica, all’impegno nella politica che l’ha portata a diventare nel 2025 prima cittadina di Genova – restituendo al contempo una serie di riflessioni sulla politica italiana e europea.

Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, protagonisti dell’acclamato film “Dio ride” di Giovanni Veronesi, accolto con 12 minuti di applausi all’83ª Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in anteprima mondiale come film di chiusura del festival, e in uscita nelle sale dal prossimo 29 ottobre.

Marco Mengoni, che lancia “Giornate perse”, primo singolo del suo nuovo progetto discografico, e svela “Allo sbagliato”, un rivoluzionario club offline a Milano, di cui è per la prima volta direttore creativo: dal 5 novembre al 19 dicembre proporrà un programma trasversale con 26 serate di residency insieme ad una soul band di 11 musicisti, a cui si aggiungono 10 serate dedicate a emergenti, artisti internazionali, DJ set , stand-up e comedy.

E ancora: Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni, Michele Serra, l’editorialista de laRepubblica Massimo Giannini, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, la giornalista e podcaster Cecilia Sala, l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 11 ottobre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.