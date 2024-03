Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 10 marzo 2024

Questa sera, domenica 10 marzo 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 10 marzo, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutierres. Anche nella puntata di domenica 10 marzo il conduttore potrà contare sulle presenza fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni. Insieme a lui si affronteranno i temi di un mondo sempre più spaccato, percorso da diverse guerre e di quello che deve essere il ruolo dell’ONU. Restando su temi più seri, nello spazio dedicato all’attualità torneranno Michele Serra con il suo monologo, Massimo Giannini e don Davide Banzato che ha scritto il libro I miei viaggi del cuore. Con san Francesco, sant’Antonio e san Pio da Pietrelcina. Ci saranno poi Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e Lisa Licitra Direttore Scientifico del CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 10 marzo? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.