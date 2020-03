Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni puntata stasera 1 marzo 2020 | Rai 2

CHE TEMPO CHE FA OSPITI E ANTICIPAZIONI – Stasera, domenica 1 marzo 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato da Luciana Littizzetto (probabilmente ancora in collegamento video dopo l’infortunio) e Filippa Lagerback.

In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

In primo piano il Coronavirus, con l’emergenza che nel nostro paese non sembra ancora cessare. Di questo si parlerà con il noto virologo Roberto Burioni, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il divulgatore scientifico e storico conduttore Rai Alberto Angela, il direttore di Rai News Antonio Di Bella.

In studio, tra gli ospiti più attesi di stasera, anche Carlo Cottarelli, nelle librerie dal 3 marzo col nuovo romanzo “L’inverno più nero”, e l’antropologo Marino Niola. Gli aggiornamenti sul Coronavirus proseguiranno con diversi collegamenti dalle zone interessate dal contagio e non solo.

Tra gli ospiti di Che tempo che fa di stasera anche uno dei volti più amati della tv: Maria De Filippi. La regina di Canale 5 continua a macinare ascolti record ogni sabato sera con C’è posta per te e da questa settimana è in onda anche il venerdì con il serale di Amici.

Con l’occasione la De Filippi rivedrà Luciana Littizzetto, la quale aveva preso parte con diversi collegamenti video alla prima puntata di Amici 19. In studio da Fabio Fazio anche Luca Zingaretti, protagonista dei due nuovi episodi del Commissario Montalbano, il onda su Rai 1 il 9 e il 16 marzo.

Infine Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Vai bene così” e lo scrittore Carlo Lucarelli, nelle librerie dal 3 marzo col nuovo romanzo “L’inverno più nero”.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

A Che Tempo Che Farà, che precede il programma di Fazio, vedremo ancora una volta gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

Anche questa sera la puntata si chiuderà con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: a sedere saranno Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, Ale e Franz. Torna al tavolo anche Leo Gassmann.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 1 marzo 2020, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.