Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 31 ottobre 2021

Questa sera, domenica 31 ottobre 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 31 ottobre, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi di Che tempo che fa 2021 sarà ospite il il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito nel 2020 dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca. Poi tornerà in trasmissione Romano Prodi per parlare di attualità e presentare il libro scritto con Marco Ascione Strana vita, la mia. Insieme a Luca Mercalli, climatologo e divulgatore, si affronteranno i temi del cambiamento climatico. Per il mondo dello spettacolo ospite della puntata di oggi Carlo Verdone che dal 5 novembre su Amazon Prime Video è protagonista di Vita da Carlo. Fabio Volo presenterà il nuovo libro Una Vita nuova. Ospiti poi il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, Sigfrido Ranucci. A seguire spazio al tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Luciana Littizzetto, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Elio e Lello Arena.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.