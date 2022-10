A che ora inizia Che tempo che fa 2022-2023: l’orario della messa in onda su Rai 3

A che ora inizia Che tempo che fa 2022-2023, la 20esima edizione dello show di Fabio Fazio in onda su Rai 3? Ogni puntata andrà in onda la domenica sera a partire dalle ore 20 con l'”Anteprima”, spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale; dalle 20.30 “Che Tempo Che Fa”, dove intervengono come da tradizione grandi eccellenze italiane e internazionali e rappresentanti del mondo delle Istituzioni, della politica, dello sport, dello spettacolo e della società; in chiusura, “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, caratterizzato da conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni. Il programma è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina ed è scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Edoardo Segantini con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera. Scenografia di Marco Calzavara. In tutto andranno in onda circa 30 puntate: si parte il 9 ottobre 2022 e si chiude a fine maggio (il 21?).

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Che tempo che fa 2022-2023, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.