Che Dio ci aiuti 8 si farà? Le anticipazioni sull’ottava stagione

Ci sarà l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti? La popolare fiction di Rai 1 che registra da anni ottimi ascolti va in onda oggi, 16 marzo 2023, con l’ultima puntata della settima stagione. Per questo molti fan si chiedono se Che Dio ci aiuti 8 si farà. In quest’ultima puntata ci sarà un interessante crossover con la serie Un passo dal Cielo. Inoltre il personaggio Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi, indosserà per la prima volta l’abito da suora, in una sorta di definitivo passaggio di consegne con Suor Angela (Elena Sofia Ricci), che per l’occasione tornerà nella serie.

Insomma, possiamo già dirvi che Che Dio ci aiuti 8 si farà. D’altronde la serie registra sempre ottimi ascolti ed è amatissima dal pubblico, per cui non potrebbe essere altrimenti. L’ottava stagione partirà quindi da questi nuovi equilibri, con il personaggio di Azzurra che di fatto prenderà il posto di Suor Angela. Una fiction che ha cambiato pelle, dopo l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci e il forte ridimensionamento di Suor Costanza (Valeria Fabrizi).

Tant’è che gli ascolti di questa settima stagione, pur buoni, sono in calo rispetto agli anni passati. Azzurra e Suor Teresa (new entry della stagione, Fiorenza Pieri) non hanno riscontrato la stessa presa sul pubblico di Suor Angela e Suor Costanza. Ma nonostante questo Che Dio ci aiuti proseguirà. Luca Bernabei di Lux Vide, casa di produzione della serie, ha infatti annunciato che Che Dio ci Aiuti 8 è in lavorazione: “Stiamo già parlando delle nuove stagioni”, ha dichiarato a Sorrisi. Altre amatissime serie di Rai 1 che proseguiranno sono Don Matteo e Un Passo dal Cielo.