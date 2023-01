Che Dio ci aiuti 7, location: dove è stata girata la fiction

Dove è stata girata (location) Che Dio ci aiuti 7, la settima stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi in onda su Rai 1? La serie tv è stata girato tra Assisi e gli studi di Formello, nella provincia di Roma, dove Lux Vide ha i suoi teatri di posa. Il Convento degli Angeli Custodi si trova nel centro di Assisi, di cui nella serie compaiono altri luoghi simbolo come Piazza della Chiesa Nuova, Piazza San Francesco (che di solito è inquadrata dalla terrazza dell’Hotel Subasio), Corso Mazzini, Via Metastasio, e il Palazzo del Capitano del Popolo.

Addio a Suor Angela

Che Dio ci aiuti 7 (qui sopra le location) vedrà poi l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci). L’attrice, che ha interpretato Suor Angela sin dalla prima puntata, aveva espresso la volontà di lasciare la serie per dedicarsi ad altro. Considerato però l’affetto verso il personaggio, che ha sicuramente rinverdito la sua carriera, l’interprete ha accettato di ritagliarsi un’ultima volta un piccolo spazio nelle nuove storie. Nel corso di questa stagione ci sarà infatti il passaggio di staffetta tra Suor Angela e la giovane Azzurra (Francesca Chillemi).

“Ho sempre detto che avrei lasciato ‘Che Dio ci aiuti’ e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno”, ha detto nel 2022 Elena Sofia Ricci a Tv Sorrisi e Canzoni. “Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”.