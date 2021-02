Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nell’ottava puntata, riassunto

Cosa è successo nell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 18 febbraio 2021 su Rai 1? Nell’ottava puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena.

Nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra ha spiazzato Nico decidendo di lasciarlo. L’ex novizia ha messo la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze. Un duro colpo per Nico, il quale però non si è dato per vinto e ha provato a combattere con tutto se stesso per fare in modo che Ginevra cambiasse idea.

Azzurra e Penny hanno deciso di aiutare Monica a prendere consapevolezza dei reali sentimenti che prova nei confronti del suo ex fidanzato Nico. A quanto, pare, il sentimento della dottoressa nei confronti di Nico non si è ancora sopito del tutto… Suor Angela poi ha accolto all’interno del convento un nuovo seminarista…

Cosa è successo nel secondo episodio dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 dal titolo “Il regalo più bello”? La frequentazione tra Primo ed il giovane Erasmo è diventata sempre più evidente e tale situazione è finita per risvegliare la gelosia di suor Angela. Nico ha iniziato a sentirsi in colpa per Ginevra e ha deciso di confidarsi e confrontarsi con la sua ex. Monica, quindi, si è ritrovata nella posizione di consolare Nico dopo la cocente batosta ricevuta da Ginevra ma al tempo stesso ha provato anche a fare di tutto per mostrargli i suoi sentimenti…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste per la fiction di Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate composte da due episodi ciascuna. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 TRASMESSA

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021 TRASMESSA

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021 OGGI

Decima puntata: giovedì 11 marzo 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate della serie tv, come detto, vanno in onda il giovedì alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

