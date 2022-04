Che ci faccio qui: anticipazioni e ospiti puntata oggi 16 aprile 2022 Domenico Iannacone Rai 3

Questa sera, sabato 16 aprile 2022, torna su Rai 3 Che ci faccio qui, il programma di Domenico Iannacone in prima serata dalle 21.45. Il giornalista compie un viaggio, in cinque puntate, nelle periferie delle nostre città, per raccontare storie che non trovano spazio nelle cronache nazionali. “Quelle storie invisibili ad occhio nudo che diventano speciali se osservate attraverso la lente d’ingrandimento. Ma per farlo non occorre a mio modesto avviso, essere morbosi, alzare i torni, drammatizzare, i protagonisti sono uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. Come i luoghi diventano protagonisti ad esempio le citta, o alcune periferie pezzi di terra sganciati dal mondo, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro diventa spesso un confine invalicabile”, ha raccontato Iannacone. Di seguito le anticipazioni della puntata di Che ci faccio qui, in prima serata su Rai 3 stasera, 16 aprile.

Anticipazioni e ospiti

Domenico Iannacone ci porta nelle vite di due testimoni del nostro tempo, apparentemente distanti, ma unite da una stessa idea di accoglienza. Un prete operaio, Don Alessandro Santoro è un prete senza parrocchia, un sacerdote controcorrente che spesso si è scontrato con la visione di una Chiesa ancorata al passato, pagando di persona le sue scelte radicali. A Trieste Lorena Fornasir, psicologa in pensione, cura ogni giorno i corpi martoriati di esseri umani costretti a marciare per mesi lungo la rotta che dalle periferie del mondo giunge nel cuore dell’Europa. Con l’aiuto del marito, Gian Andrea Franchi, e i volontari dell’associazione “Linea d’Ombra”.

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il programma di Domenico Iannacone su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre) ogni sabato per cinque settimane a partire dal 9 aprile 2022 alle ore 21.45. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.