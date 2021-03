C’est la vie: il testo della canzone di Achille Lauro quadro Sanremo 2021

C’EST LA VIE TESTO – Stasera, sabato 6 marzo 2021, Achille Lauro presenterà il suo ultimo quadro al Festival di Sanremo 2021. Nel corso della rappresentazione l’artista canterà C’est la vie. Ma vediamo insieme il testo completo del brano:

Tu sei Lucifero vestita, sì, con orli e perle

Tu ti incateni in mezzo al fuoco e dici: “Viemmi a prende’”

Il nostro amore delicato è uno zucchero amaro

Che ci vogliamo solo quando poi più non possiamo

E sto cadendo nel burrone di proposito

Mi sto gettando dentro al fuoco, dimmi: “Amore no”

Finiranno anche le fiamme ma il dolore no

E non puoi uccidere l’amore ma l’amore può

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi: “È finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

E questa strana fiaba poi che fine ha

È la più grande storia raccontata mai

Siamo soli in cento personalità

Mentiamo promettendo a noi non finirà

E sono sempre i miei pensieri rigirati e basta

La nostra storia che continua su pezzi di carta

La nostra storia mai finita che non ha una fine

Perché torno come il diavolo a rubare vite

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi: “È finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

Amore mio lo so

Come sapessi già

Profondi vuoti e poi

So come finirà

Capisci

So che puoi farlo, finiscimi

Aspetto la fine, tradiscimi

Poi dimmi: “È finita”, zittiscimi

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

C’est la vie, è la vie

No, no, no, no, no

C’est la vie, è la vie

Abbiamo visto il testo di C’est la vie di Achille Lauro, cantata al Festival di Sanremo 2021, ma a voi è piaciuta la sua messa in scena?

