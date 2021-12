Cenerentola: trama, cast e streaming del film

Stasera, 27 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Cenerentola (Cinderella), film fantasy romantico del 2015 diretto da Kenneth Branagh. Il film, con protagonista Lily James, è l’adattamento cinematografico della celebre fiaba di Cenerentola e remake in live action del film d’animazione del 1950. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ella, figlia di un mercante di tessuti, perde la mamma da bambina a causa di una malattia, e anni dopo il padre, che, per darle una madre, sposa la vedova di un vecchio amico, Lord Sir Francis Tremaine, Lady Tremaine. La donna, elegante ma altera, giunge con le due figlie, Anastasia e Genoveffa, e apparentemente si mostra gentile e piacevole, ma dopo che il nuovo marito parte per un lungo viaggio di lavoro, prende il controllo della casa, segregando Ella in soffitta perché invidiosa della bellezza e della dolcezza di lei. Giorni dopo, il padre di Ella muore, e la matrigna, non avendo più denaro, decide di licenziare tutta la servitù e inizia a trattare Ella, invece che alla stregua di una figlia, come una serva, approfittandosi della sua gentilezza, chiamandola anche Cenerentola. La povera ragazza è sottoposta ogni giorno alle angherie delle tre donne, pur mantenendo la promessa fatta alla madre di essere gentile e avere coraggio, ma un giorno, spazientita, scappa temporaneamente nella foresta e, arrivata lì durante una battuta di caccia, incontra un giovane. Costui è il principe, che se ne innamora a prima vista, ma le tiene celata la sua vera identità e si presenta come Kit, un “apprendista” di palazzo. Kit, per rivedere la fanciulla (che non gli ha rivelato il nome), decide di estendere gli inviti a un ballo imminente non solo ai nobili, ma anche alla gente comune, sperando di poterla rivedere. La proposta viene accolta dal vecchio e malato padre, ma guardata con sospetto dal granduca, che vuol sposare il principe alla principessa Selina di Saragozza.

Cenerentola: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cenerentola, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lily James: Ella

Richard Madden: principe Kit

Cate Blanchett: Lady Tremaine

Helena Bonham Carter: fata madrina

Stellan Skarsgård: granduca

Derek Jacobi: re

Nonso Anozie: capitano

Hayley Atwell: madre di Ella

Ben Chaplin: padre di Ella

Eloise Webb: Ella bambina

Holliday Grainger: Anastasia Tremaine

Sophie McShera: Genoveffa Tremaine

Alex Macqueen: banditore reale

Rob Brydon: maestro Phineus

Jana Perez: principessa Selina di Saragozza

Richard McCabe: barone

Streaming e tv

Dove vedere Cenerentola in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.