C’è tempo: trama, cast, trailer e streaming del film di Walter Veltroni su Rai 3

C’è tempo è il film diretto da Walter Veltroni e in onda questa sera, venerdì 21 maggio 2021, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20. La commedia uscita nel 2019 vede come protagonisti Stefano Fresi e Simona Molinari. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film C’è tempo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Protagonista della commedia diretta da Walter Veltroni è Stefano (Stefano Fresi), un uomo di quarant’anni, fortemente immaturo. La sua è una vita da precario in un piccolo paese del Piemonte, circondato da altissime montagne. La passione di Stefano è quella di osservare gli arcobaleni e l’unico lavoro che riesce a fargli guadagnare qualcosa è la manutenzione di uno specchio che illumina la piazza del paese sei mesi l’anno.

Le sue giornate sono scandite da una precisa e statica routine, fino al giorno della morte di suo padre. L’uomo, infatti, scopre di avere un fratellastro di soli tredici anni: Giovanni (Giovanni Fuoco), che vive a Roma, profondamente diverso da Stefano e con un forte senso pratico. Spinto dalla moglie e dalla ricompensa in denaro, Stefano decide di accettare la tutela del ragazzo. La sua intenzione però è di lasciarlo in un istituto francese. I due, secondo la trama di C’è tempo, iniziano quindi un viaggio attraverso lo stivale, durante il quale incontreranno Simona (Simona Molinari), una cantante in tour e sua figlia. Stefano e Giovanni dovranno confrontarsi, comprendersi e conoscersi, tentando di ricostruire la bellezza di un legame fraterno. Alla fine capiranno quindi che il sentimento che li lega è molto profondo.

C’è tempo: il cast del film

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questa commedia del 2019 diretta da Walter Veltroni. Su tutti Stefano Fresi e Simona Molinari. Vediamo insieme tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Stefano Fresi: Stefano

Giovanni Fuoco: Giovanni

Simona Molinari: Simona

Francesca Zezza: Francesca

Jean-Pierre Léaud: sé stesso

Giovannino Benincasa: carabiniere

Anna Billò: giudice

Laura Efrikian: madre di Stefano

Teresa Federico: Michela

Silvia Gallerano: Luciana

Sergio Pierattini: direttore della banca

Shi Yang Shi

Max Tortora: carabiniere

Trailer

Ecco il trailer del film C’è tempo, in onda questa sera – venerdì 21 maggio 2021 – su Rai 3 dalle 21.20.

Streaming e tv

Dove vedere C’è tempo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.