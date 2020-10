Qual è la categoria di Manuel Agnelli a X Factor 2020: l’assegnazione

Qual è la categoria assegnata a Manuel Agnelli a X Factor 2020? Questa sera, 8 ottobre 2020, nel corso della prima puntata dei Bootcamp del talent musicale di Sky i quattro giudici – Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma Marrone – scopriranno da parte di Alessandro Cattelan la loro categoria. La sfida entra nel vivo, con l’avvincente prova delle cinque sedie. In questo primo appuntamento dei Bootcamp assisteremo alle scelte di Mika ed Hell Raton, detto Manuelito, mentre Emma e Manuel Agnelli selezioneranno la loro squadra nella seconda puntata di settimana prossima. Con le assegnazioni parte dunque anche la sfida al tavolo della giuria. Per conoscere le categorie di ciascun giudice l’appuntamento è stasera, 8 ottobre, dalle 21.15 su Sky Uno.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Chi è Manuel Agnelli

Manuel Agnelli torna ad X Factor come giudice. Conosciuto come il leader degli Afterhours, gruppo indie-rock italiano, ha ottenuto la fama anche e soprattutto grazie ad X Factor. Nato a Milano nel 1966, Agnelli sin da piccolo ha sviluppato una forte passione per la letteratura, l’arte e la musica. Nel 1985, ha fondato gli Afterhours, uno dei maggiori gruppi alternative rock del panorama musicale d’Italia. Il gruppo nasce con Agnelli, Paolo Cantù, Lorenzo Olgiati e Alessandro Pelizzari. Agnelli ha anche fondato un’etichetta discogtrafica, Vox pop, che sarà un punto di riferimento per i musicisti indipendenti dal 1987 al 1997.

Agnelli ha anche pubblicato dei libri: I racconti de tubetto, Il meraviglioso tubetto e Caratteri/Sette ragioni. Per quanto riguarda X Factor, ha preso parte al programma in qualità di giudice già nel 2016 fino al 2018, dopodiché si è preso una pausa e ha condotto Ossigeno, un programma in onda su Rai 3. Della sua vita privata sappiamo che è legato a Francesca Risi, con la quale ha avuto una bambina, Emma.

Potrebbero interessarti Miracle Workers – Dark ages torna con la seconda stagione su Italia 1: trama e cast Nero a metà 3 si farà: le anticipazioni sulla terza stagione e quando va in onda Chi vuol essere milionario: torna questa sera su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti