Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 luglio 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 luglio 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 7 luglio

Questa sera, 7 luglio 2020, nello studio di Bianca Berlinguer spazio al Decreto semplificazioni e al Piano nazionale di riforma approvati dal Consiglio dei ministri nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio: si tratta di una lista di opere prioritarie, ferroviarie e stradali, che potranno essere commissariate con appositi dpcm da qui a fine anno. Raggiunto, inoltre, l’accordo sull’abuso d’ufficio e sui cantieri da commissariare. A Cartabianca, inoltre, anche questa sera si terranno i dibattiti tra i diversi ospiti sui temi più caldi della settimana: i partiti di maggioranza e opposizione stanno ragionando sui candidati per le prossime elezioni amministrative e regionali, mentre il Paese ha ancora bisogno di diverse misure per vedere una ripresa economica dopo l’emergenza Coronavirus. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Cartabianca con tanti ospiti, collegamenti e servizi.

Gli ospiti di questa sera

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 7 luglio 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

