Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 28 settembre 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 28 settembre 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 28 settembre 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 28 settembre

Questa sera, martedì 28 settembre 2021, torna Bianca Berlinguer per la terza puntata della nuova edizione di Cartabianca. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, darà ampio spazio ai temi legati al Covid: dal dibattito su Green Pass all’andamento dei contagi. In primo piano anche la politica, con le amministrative ormai ad un passo. In queste ore inoltre al centro della scena è finito Luca Morisi, ex guru social della Lega, indagato per droga. La Germania, la locomotiva d’Europa, è alle prese con il dopo Merkel, visto il successo alle elezioni dell’Spd. Si parlerà inoltre della ripartenza economica e di cronaca. Presenti in studio tantissimi ospiti. Vediamo quali.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, 28 settembre 2021, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Pier Luigi Bersani, Articolo uno

Massimo Galli, Direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano

Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia

Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie infettive Ospedale San Martino di Genova

Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens

Oliviero Toscani, fotografo

Antonello Colonna, chef

Lisa Casali, scienziata ambientale e scrittrice

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Bruno Rossi e Franca Murialdo, genitori di Martina Rossi

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 28 settembre 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.