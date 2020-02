Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 25 febbraio 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 25 febbraio 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 febbraio

Stasera, 18 febbraio 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà, data l’emergenza dovuta al diffondersi anche qui in Italia del coronavirus, dell’epidemia che, partita da Wuhan in Cina, sta preoccupando la comunità internazionale. Come mai l’Italia è, ad oggi, il primo paese europeo per numero di contagi? Quale sarà l’impatto economico e sociale del coronavirus per quanto riguarda il nostro Paese? In questi giorni si è creato molto allarmismo oppure le preoccupazioni delle persone sono fondate? Il dibattito, moderato dalla giornalista fra i vari ospiti, tenterà di dare risposte a tutti questi interrogativi.

Gli ospiti di questa sera

Ecco gli ospiti di questa sera:

Ilaria Capua, direttrice One Health Center of Excellence Florida

Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo OMS e consigliere per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali

Maurizio Landini, segretario generale CGIL

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute – Movimento Cinque Stelle

Stefano Bonaccini, presidente Emilia-Romagna – Partito Democratico

Attilio Fontana, presidente Lombardia – Lega

Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano

Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama

Gerardo Greco, giornalista

Antonio Caprarica, giornalista

Mauro Corona – Official, alpinista e scrittore

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 25 febbraio 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Potrebbero interessarti I sopravvissuti: chi sono Vera Gemma e Gennaro Lillio, concorrenti a Pechino Express 2020 Bangkok, la terza tappa di Pechino Express 2020 nella capitale thailandese Alessandro Marcelli, chi è il medico di Pechino Express 2020