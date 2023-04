Carolyn Smith e la malattia: la dura e lunga lotta contro il cancro

Qual è la malattia che ha colpito Carolyn Smith, nota giudice di Ballando con le stelle ospite oggi a Domenica In? Nel novembre 2015 Carolyn Smith ha dichiarato di avere un tumore maligno al seno. Dopo una fase di remissione, ha rivelato pubblicamente di essere in trattamento per una recidiva. In seguito a questi eventi personali, la Smith è divenuta testimonial dell’AIRC e si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate, raccontando il suo caso e invitandole a non mollare. Nel 2017 ha pubblicato con HarperCollins il libro Ho ballato con uno sconosciuto (così chiama il cancro al seno).

Malattia che la donna ha combattuto con l’aiuto del marito, Ernestino Michielotto: “Mio marito è sempre al mio fianco, anche se ha più paura di me”. Carolyn ha sempre dimostrato di affrontare la sua malattia con molta forza eppure non ha mai nascosto i suoi momenti di paura e “debolezza”, gli stessi che in parte segnano la vita di Ernestino, la paura di poter perdere sua moglie è sempre presente ma nonostante tutto, entrambi cercano di essere sempre ottimisti e sorridenti, di non perdere mai la speranza e la fiducia nelle nuove medicine e soprattutto di essere uno la forza dell’altro.

Chi è Carolyn Smith

Abbiamo visto la malattia di Carolyn Smith, ma cosa sappiamo su di lei? Carolyn è nata a Glasgow (Scozia) il 16 novembre 1960. E’ una ballerina, coreografa e personaggio televisivo, conosciuta come presidente di giuria nel talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, a cui partecipa, in qualità di giudice, dal 2007.

La sua carriera di ballerina comincia all’età di 5 anni con la danza classica. Contemporaneamente pratica atletica leggera e ginnastica artistica nella nazionale scozzese. Esperta di danza sportiva, diviene specialista in balli latino americani. A soli 15 anni, infatti, arrivano i primi successi: è finalista ai campionati Europei, dove si piazza al settimo posto; prende parte a diverse altre competizioni, tra cui i campionati del Mondo, il Blackpool Dance Festival e il Grand Slam.

In Italia, dove si è trasferita nel 1982, in seguito al primo matrimonio con un collega torinese, (si è poi stabilita in provincia di Padova) Carolyn Smith si è dedicata all’insegnamento del ballo. La sua scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy, ha sedi anche in Russia, in Ucraina, in Polonia e in Gran Bretagna. È inoltre giudice internazionale per le danze latino americane. Dal 2007 riveste il ruolo di presidente di giuria del talent-show del sabato sera di Rai 1 Ballando con le stelle. Nel novembre 2015 poi, come detto, Carolyn Smith ha annunciato la sua lotta contro la malattia che ha affrontato a testa alta.