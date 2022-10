Chi è Carolina Marconi, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Carolina Marconi, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Carolina Marconi nasce a Caracas il 14 aprile del 1978. E’ una showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana. Di origine italiana, suo padre Pasquale Marconi è un diplomatico italo-eritreo. Carolina Marconi si è diplomata al liceo linguistico di Colleferro, ha debuttato nel 1997 partecipando come valletta al programma Beato tra le donne, in seguito ha lavorato in altri programmi tra cui I cervelloni nel 1998, Festa di Classe nel 1999, Goleada nel 2000 e Stasera pago io nel 2001. Nel 2000 recita, insieme con Alessia Merz, nel B-movie Intrigo a Cuba, ma il film viene distribuito in Italia solo dopo la partecipazione al Grande Fratello nel 2004, grazie alla quale ottiene notorietà: durante il reality conosce Tommy Vee, un DJ divenuto famoso dopo la fine di quell’edizione e disco d’oro nel 2005 per una sua compilation di Musica house, con il quale ha avuto una relazione sentimentale continuata anche dopo la fine del reality, ma che è terminata nel luglio 2005. Nel 2006 conduce su Rai 3 il programma Tintoria Show insieme a Taiyo Yamanouchi. Nell’estate 2006 partecipa al programma di Italia 1 On the Road, programma vacanziero girato a Miami insieme a Sara Tommasi, Liudmila Radcenko e Alessandra Pierelli. Nell’estate 2007 ha formato un gruppo musicale con sua sorella Silvana Marconi chiamato Las Hermanas (“Le sorelle” in spagnolo) e insieme incidono il singolo Que Horror! e in seguito, tra il 2011 e 2014, escono i singoli Move to the fiesta, Patatina e Abalasa.

Nel 2008 ha recitato nella soap opera Un posto al sole d’estate su Rai 3. Nel 2009 è stata la madrina del Latina. Nel 2011 è stata una delle protagoniste della miniserie televisiva Baciati dall’amore su Canale 5. Nel 2013 è diventata stilista, disegnando e commercializzando la linea di scarpe Le Markol. Nel 2014 ha esordito in un test rally con il campione del mondo Max Rendina come co-pilota. Dopo essere tornata al cinema nel 2015 per recitare nel film Matrimonio al Sud, nel maggio 2016 diventa imprenditrice aprendo lo store Aloha a Ponte Milvio a Roma, avendo già da tre anni la linea di calzature Le Markol. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

