Caro Marziano: anticipazioni e ospiti del programma di PIF, 27 dicembre

Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda una puntata speciale di Caro Marziano, programma televisivo di genere documentario, condotto e diretto da Pif. La trasmissione si propone di mostrare storie, curiosità e reportage, sulla falsariga de Il testimone, sempre dello stesso autore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti)

L’appuntamento di oggi è dedicato al Natale: la festa più sentita dell’anno diventa un’occasione per osservare e raccontare il Paese. Il reportage di Pif, inizia davanti una tavola imbandita con le tradizionali leccornie natalizie per affrontare poi temi sempre più immateriali: un viaggio che parte dal Sud e arriva al Nord, alla ricerca del miglior piatto e del miglior dolce italiano. In ogni città Pif è accompagnato da una guida diversa con cui condivide cibi, ma anche ricordi, abitudini, idiosincrasie e riflessioni legate al 25 dicembre. Si inizia da Palermo e dalla pasticceria tradizionale siciliana condivisa festosamente con Ficarra&Picone, per continuare poi, a Napoli con lo scrittore premio Strega, Francesco Piccolo. Si procede verso Modena, dove c’è uno degli chef più famosi al mondo, Massimo Bottura e si va a Milano, per incontrare Ornella Vanoni. Infine, tappa a Torino con Luciana Littizzetto, per ascoltare i suoi racconti natalizi.

Streaming e tv

Dove vedere Caro Marziano in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.