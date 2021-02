Chi è Carmelo Matteo Corsaro, la recluta de La Caserma

Chi è Carmelo Matteo Corsaro, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il 19enne è nato a Brescia da una famiglia in cui ha da sempre vissuto l’aria militare dato che il padre è un ex tenente di porto d’armi, mentre lo zio è un colonnello. E’ fidanzato da un anno e sette mesi. “Mio padre avrebbe voluto che io iniziassi una vita da militare – ha raccontato -. Quando alle superiori non ho scelto l’accademia lui ci è rimasto male”. Carmelo partecipa al programma perché “fare il soldato ti fa cambiare“. Ha giocato a basket come Ala Piccola nel Basket Roncadelle (Under 18); è uno studente universitario; sogna di fare l’attore (si è candidato ai casting per un film che si è girato questa estate a Roma). Carmelo Matteo Corsaro è molto attivo sui social in particolare Instagram.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta Carmelo Matteo Corsaro, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome cognome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

