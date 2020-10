Il Collegio 5: chi è Carlo Santagostino, il professore di informatica

Carlo Santagostino è il professore di Informatica de Il Collegio 5, la nuova edizione del docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. Quest’anno i ragazzi dovranno vedersela con le abitudini del 1992, quando l’informatica era ancora agli albori. Ecco chi è Carlo Santagostino.

Carlo Santagostino è il professore di Informatica de Il Collegio 5. Nella vita reale, Carlo Santagostino è uno dei membri fondatori dell’associazione Vintage Computer Club Italia ed è un grande appassionato di videogiochi. Santagostino si è diplomato al liceo scientifico per poi iscriversi all’Università Statale di Milano, per studiare appunto Informatica. La sua è una passione nata da giovanissimo: a soli 15 anni ha programmato e pubblicato i suoi primi videogiochi per Sinclair ZX Spectrum, mentre nel corso degli anni ha prodotto videogiochi sia per Commodore 64 che per Amiga.

Negli anni Novanta il professore di Informatica de Il Collegio ha scritto per importanti riviste specializzate in videogiochi come Zzap! e The Games Machine. Ha anche condotto alcuni trasmissioni tv dedicate proprio ai videogames ed è stato sviluppatore nei primi progetti di cd-rom multimedia.

Inoltre, Carlo Santagostino ha organizzato mostre, fiere ed iniziative per divulgare il mondo dell’Informatica. Nel 2010, insieme ad altri colleghi, ha fondato l’associazione culturale RetroCampus, per diffondere “la storia del videogioco e del personal computer”. Dal 2017 è cofondatore dell’associazione Vintage Computer Club Italia “che si prefigge di realizzare una federazione di Associazioni, che possano portare su tutto il territorio italiano la cultura della Storia dell’Informatica, andando oltre ‘i miti e le leggende’ che ciclicamente l’informazione di massa fa arrivare al grande pubblico”. Non è molto attivo sui social: il suo profilo Instagram è seguito da meno di 500 persone.

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlieb (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

