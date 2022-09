Chi era Carlo Alberto dalla Chiesa, il generale al quale è ispirata la miniserie di Canale 5

Chi era Carlo Alberto dalla Chiesa e perché è stato importante al punto che Giorgio Capitani ha deciso di dedicargli una miniserie? A 40 anni dalla sua scomparsa, Canale 5 ha deciso di ricordare il carabiniere che ha combattuto la mafia con la replica della miniserie del 2007. Ad interpretare il generale dalla Chiesa è stato Giancarlo Giannini. Dietro la fiction c’è ovviamente la storia vera. Vediamo qual è.

Chi era Carlo Alberto dalla Chiesa: la storia vera

Carlo Alberto dalla Chiesa, 1920, è stato un generale italiano che ha combattuto la mafia. Figlio a sua volta di un generale dei carabinieri, decise di entrare nell’esercito durante la seconda guerra mondiale partecipando alla Resistenza. Dopo la guerra, ha combattuto il banditismo in Campania e poi anche in Sicilia ed è entrato nei carabinieri. Nell’arco della sua carriera ha preso parte a tanti momenti importanti: ha indagato su Cosa Nostra, ha lottato contro le Brigate Rosse, su sua proposta fu creato il “Nucleo speciale Antiterrorismo” e nel 1982 fu nominato prefetto di Palermo con l’incarico di contrastare Cosa Nostra. Fu proprio a Palermo che venne assassinato, pochi mesi dopo il suo insediamento nella strage di via Carini, dove morirono anche Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Era il 3 settembre del 1982, esattamente 40 anni fa. Appuntamento con la miniserie Il generale Dalla Chiesa questa sera, 3 settembre 2022, in prima serata dalle 21.20 su Canale 5.