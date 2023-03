Chi è Carla Marchini, la sorella di Simona ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Carla Marchini, la sorella di Simona ospite a Oggi è un altro giorno? Carla Marchini è una regista di teatro, sorella di Simona Marchini, anche lei attrice, regista e conduttrice televisiva. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha due figli, uno dei quali – Federico – è a sua volta un noto artista. Anche la nipote è un’artista e vive a New York con il marito e il figlio.

Nella sua carriera Carla ha ideato più di 50 spettacoli, di cui ha sempre curato i costumi e spesso anche le scenografie. Nel 1959 il padre fondò la galleria d’arte La nuova Pesa, di cui è diventata direttrice artistica. Per questo ha avuto il privilegio di conoscere artisti di fama internazionale, tra cui De Chirico e Gottuso.

Nel 1991 Carla ha iniziato a occuparsi di teatro per l’infanzia e la gioventù, nonché di educazione e alfabetizzazione teatrale rivolta a bambini, ragazzi e adulti. È fondatrice e direttrice artistica del Centro Culturale Talia, sito al Teatro Le Maschere di Roma. In origine, il Teatro Le Maschere era un supermercato abbandonato e fatiscente: con tanta immaginazione, è riuscita a farlo rifiorire, trasformandolo in un luogo magico.