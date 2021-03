Canzone segreta: gli ospiti del programma

Quali sono gli ospiti che vedremo a Canzone segreta, lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi? Al programma, in onda da venerdì 12 marzo 2021 alle ore 21,25, prenderanno parte tantissimi artisti che finiranno sotto la “lente d’ingrandimento”: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà.

Gli ospiti della prima puntata saranno Cesare Bocci, attore di Montalbano molto amato dal pubblico, Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, compagno di Myrta Merlino, e la famosa attrice Veronica Pivetti. Tra i protagonisti più attesi dello show di Rai 1 anche Carlo Conti, conduttore televisivo e volto apprezzato dai telespettatori. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da TvBlog, Serena Rossi ospiterà in studio poi altri grandi ospiti come: Luca Argentero, Virginia Raffaele e Franca Leosini, che tornerà presto su Rai Tre con il programma Che fine ha fatto Baby Jane?

Streaming e tv

Abbiamo visto alcuni degli ospiti delle cinque puntate di Canzone segreta, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 12 marzo 2021 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

