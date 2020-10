Canterville – Un fantasma per antenato: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 31 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 – in occasione della festa di Halloween – va in onda la commedia franco belga dal titolo Canterville – Un fantasma per antenato, film ispirato ad un racconto di Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film scritto e diretto da Yann Samuell, racconta la storia di uno spirito intrappolato in un castello e condannato a trascorrere lì il resto dell’eternità, con la sola compagnia del suo fedele servitore Gwilherm. Nella leggendaria Britannia, il fantasma di Aliénor de Canterville è destinato a perseguitare per i secoli che verranno il castello della sua famiglia, spaventando e tormentando chiunque osi mettere piede nella proprietà. Ma un evento inaspettato rompe improvvisamente ogni equilibrio. La residenza viene acquistata dagli Otis, una famiglia in fuga dalla vita parigina che sembra non subire in alcun modo gli effetti dei miti dell’orrore. Gli abitanti delle città moderne del 21esimo secolo, infatti, non si lasciano sconvolgere da nulla, soprattutto non dalle apparizioni per niente minacciose di un fantasma polveroso. Come se non bastasse, i bambini non fanno che metterla sempre più in ridicolo, mentre i genitori ignorano direttamente ogni suo tentativo d’incutere terrore. Solo la quindicenne Virginia sembra essere diversa…

Canterville – Un fantasma per antenato: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Canterville – Un fantasma per antenato, ma qual è il cast completo del film? La commedia vede tra gli attori volti noti del cinema francofono. Di seguito l’elenco degli attori:

Audrey Fleurot

Michaël Youn

Michèle Laroque

Lionnel Astier

Mathilde Daffe

Julien Frison

Djelhan Wague

Curiosità

Di seguito alcune curiosità sul film Canterville – Un fantasma per antenato:

Il titolo originale del film è Le fantome de Canterville;

La commedia, costata 14 milioni di dollari, è stato un flop incassando appena 2 milioni di dollari;

Il regista del film è il francese Yann Samuell specializzato in film per ragazzi e adattamenti cinematografici.

Streaming e tv

Dove vedere Canterville – Un fantasma per antenato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 31 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

