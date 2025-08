Califano: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming del film su Rai 1

Questa sera, lunedì 4 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Califano, il film tv che racconta la storia umana e artistica di Franco Califano, nel periodo che va dalla Dolce Vita alla metà degli anni ‘80, in un progetto che cerca di raccontare – ponendoli sullo stesso piano – l’artista Califano, l’uomo e il bambino di un tempo, in un dialogo costante tra loro. Leo Gassmann, che interpreta “il Califfo”, è entrato nella parte e ne ha vestito i panni senza diventarne l’imitatore, ma incarnando magistralmente le sue due anime contrapposte: quella del ragazzo di strada “affamato di vita” e quella malinconica di chi portava con sé i graffi di un’infanzia vissuta tra collegi e affetti perduti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

La storia comincia a Roma nel 1984. Al Teatro Parioli, mille spettatori attendono che salga sul palco il Maestro, il Poeta, il saltimbanco, il Califfo. Franco è nel camerino in attesa di quella che sarà la serata più importante della sua vita: d’ora in avanti basta follie, sarà il miglior Califano possibile. Di lì a poco sei uomini in divisa faranno irruzione nel camerino, gli metteranno le manette ai polsi e lo faranno sfilare davanti al suo pubblico esterrefatto.

Andiamo indietro negli anni: Roma, 1961. Franco ha 22 anni, vive a Roma con la madre e il fratello, è orfano di padre, scrive poesie e sogna la Dolce Vita. Conosce Antonello Mazzeo, amico che gli resterà fedele per tutta la vita, e Rita, suo primo amore, con la quale si sposerà e darà alla luce la sua unica figlia. Ma a Franco la quotidianità ordinaria diventerà sin da subito troppo stretta e nel 1963 abbandonerà tutto e tutti trasferendosi a Milano, ospite di Edoardo Vianello. Inizierà a scrivere canzoni, frequentare molte donne, a consumare droga e a fare amicizie importanti come quelle con Gianni Minà e Ornella Vanoni. Inizierà ad avere successo come autore e scout, senza mai abbandonare alcune sue fragilità che nel 1968, al culmine di una depressione, lo porteranno a trascorrere qualche mese in una clinica per disintossicarsi dalla cocaina.

Ma il Califfo è determinato, ambizioso. Ricomincia da zero: e torna a scrivere successi tra i quali “Minuetto” interpretato da Mia Martini e con Edoardo Vianello fonda la Apollo Records, scommette sui Ricchi e Poveri, li porta a Sanremo e nello stesso periodo si innamora di Mita Medici. Eppure, anche questo momento aureo non è destinato a durare. Ben presto comincia di nuovo a sentirsi in gabbia, si allontana dalla Medici, fino alla svolta negativa: l’arresto per droga.

Il carcere è un colpo di grazia, ma anche un’occasione di rinascita. Franco riesce ad ottenere i domiciliari e grazie all’aiuto del grande amico Mazzeo riesce a scrivere ed incidere l’album “Impronte Digitali”, la sua più grande eredità, il suo grande riscatto. Il film si chiude con un suo storico concerto al Parioli, una volta tornato in libertà.

Califano: il cast del film tv

Abbiamo visto la trama di Califano, ma qual è il cast completo del film tv in onda su Rai 1 oggi, 4 agosto? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leo Gassmann: Franco Califano

Giampiero De Concilio: Antonello Mazzeo

Valeria Bono: Ornella Vanoni

Andrea Ceravolo: Gianni Minà

Angelina Cinquantini: Mita Medici

Angelo Donato Colombo: Francis Turatello

Jacopo Dragonetti: Edoardo Vianello

Andrea Dugoni: Alfredo Rossi

Celeste Savino: Rita De Tommaso

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Califano su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film tv andrà in onda una sola e unica puntata stasera, lunedì 4 agosto 2025. La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Califano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 4 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.