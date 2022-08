Caduta libera, la nuova edizione del quiz di Gerry Scotti su Canale 5: concorrenti, giochi, botola, montepremi, novità

Questa sera, lunedì 29 agosto 2022, su Canale 5 parte la nuova edizione di Caduta libera, il quiz condotto da Gerry Scotti. Tante le novità di questa undicesima stagione, che arriverà presto al traguardo della millesima puntata. Per l’occasione ci saranno parecchie novità, a cominciare dallo studio. Una scenografia totalmente rinnovata, ma anche nuovi giochi e tanti concorrenti pronti a darsi battaglia a suon di parole per conquistare il montepremi finale. Ecco tutte le novità.

Confermato il meccanismo del gioco che vede la gara tra il Campione e i dieci sfidanti, tutti posizionati sulle diaboliche botole pronte ad aprirsi e a inghiottire chi risponderà in maniera errata alle domande. Alla conduzione dell’undicesima edizione di Caduta libera torna ovviamente Gerry Scotti. In ogni puntata si alterneranno moltissimi giochi, e ai tradizionali amati dal pubblico se ne aggiungerà anche uno nuovo, “Dieci piccoli indizi”, che ricorderà, nel titolo e nella grafica introduttiva, con la sagoma di Gerry Scotti di profilo, i due maestri del brivido Agatha Christie e Alfred Hitchcock e che vedrà Campione e sfidante affrontarsi su un determinato argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso. Come sempre, alla fine di ogni puntata, il concorrente che riuscirà a rimanere imbattuto diventerà Campione e, oltre ad aggiudicarsi il diritto di tornare nella puntata successiva, affronterà il gioco finale de “I dieci passi”: 3 minuti a disposizione per rispondere a 10 domande e cercare di vincere fino a 500.000 euro.

Il Campione della prima puntata di Caduta libera 2022 è Michele Marchesi. Medico specializzando in Neuropsichiatria Infantile, trentenne originario di Brescia, finora, nelle sue puntate da Campione, dal 5 novembre all’11 dicembre 2021, ha vinto complessivamente un montepremi di 275.000 euro. In questa nuova edizione, inoltre, le puntate domenicali avranno per protagoniste diverse categorie di concorrenti: dai barzellettieri agli chef, dai concorrenti di reality ai Campioni senza portafoglio. Per la puntata numero 1.000, invece, torneranno i Super Campioni del game show.

Oltre al nuovo gioco, come accennato, novità di questa edizione è lo studio completamente diverso e una grafica rinnovata. Ci si sposta infatti dallo Studio 20 a quello 11 di Cologno Monzese. “Festeggeremo come per la 500esima con una grande torta. Inoltre, in quella settimana faremo una puntata speciale con tutti i campioni”, ha raccontato Gerry Scotti in merito al traguardo delle 1000 puntate che cadrà ad ottobre. Per l’occasione rivedremo alcuni dei campioni più amati, come sicuramente Christian Fregoni e Nicolò Scalfi.

Streaming e tv

Dove vedere Caduta libera in diretta tv e in streaming? Il quiz di Gerry Scotti va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, a partire dal 29 agosto 2022 su Canale 5 dalle ore 18.45. Se non siete a casa, potete seguire le puntate in diretta streaming o recuperarle on demand su Mediaset Play, la piattaforma streaming gratuita di Mediaset.