Buongiorno papà: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, venerdì 2 maggio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Buongiorno papà, film commedia del 2013 diretto da Edoardo Leo. Con Raoul Bova, Edoardo Leo, Marco Giallini, Nicole Grimaudo e Rosabell Laurenti Sellers. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andrea è un trentottenne single dedito alla carriera ed alle avventure passeggere con le tante ragazze che gli girano intorno. Lavora nel mondo del cinema occupandosi di product placement; è molto apprezzato nel suo lavoro ed è anche ricco: possiede una Porsche, vive in un bel loft nella capitale e divide l’appartamento col suo amico Paolo, molto diverso da lui. Paolo è un ragazzo educato e profondo, ma sfortunato nel lavoro e con le donne.

Un giorno nella vita di Andrea irrompe Layla, una ragazzina di 17 anni che dice di essere sua figlia. Layla cerca il padre perché la madre è morta da tre mesi. Andrea, che non ha mai saputo nulla di questa figlia, vede crollare tutto il suo mondo e non sa come reagire alla novità.

Dopo la prova del DNA, Andrea si trova in casa la ragazza e suo nonno Enzo: con questa nuova famiglia allargata ed una energica insegnante di educazione fisica, Lorenza, si trova in una vita nuova e completamente diversa in cui instaura rapporti più profondi con le persone a lui care.

Andrea cerca di fare del suo meglio ed essendo sempre stato assente nella vita di sua figlia le fa tantissimi regali. Alla fine però Layla decide di partire con suo nonno Enzo, ma questo capisce che la nipote ha bisogno di suo padre. Parte da solo e tutti ricominciano a vivere felicemente insieme.

Buongiorno papà: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Buongiorno papà, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Andrea Manfredini

Marco Giallini: Enzo Brighi

Edoardo Leo: Paolo

Nicole Grimaudo: Lorenza Metrano

Giorgio Colangeli: Sergente Colangeli

Rosabell Laurenti Sellers: Layla Manfredini/Brighi

Paola Tiziana Cruciani: Adele Stramaccioni

Mattia Sbragia: Roberto Manfredini

Ninni Bruschetta: Adriano

Pamela Saino: Angelica / Susy

Francesco Alò: Regista (cameo)

Streaming e tv

Dove vedere Buongiorno papà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda venerdì 2 giugno 2023 alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.