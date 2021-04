Buongiorno, mamma: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Buongiorno, mamma, la nuova serie tv con Raul Bova in sei puntate diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La fiction racconta la storia della famiglia Borghi che nel 2013 vive un dramma: l’entrata in coma della mamma.

Ma cosa succederà stasera, 28 aprile 2021? Secondo le anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Buongiorno, mamma, Guido non riuscirà a capacitarsi di dove siano finiti i soldi del fondo e si confiderà con Agata: l’amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo spronerà ad affrontare una ferita aperta… Cosa tiene ancora in piedi il suo matrimonio? Anche Sole vivrà un momento di profonda confusione: dopo essersi ubriacata ad una festa, ha baciato un ragazzo misterioso, peccato però che non si ricorderà nulla…

Nel corso della seconda puntata di Buongiorno, mamma (stando alle anticipazioni sulla trama) Guido si renderà conto che l’amore per Anna è ancora forte e che ha ancora fiducia in lei. Intanto il vicequestore Vincenzo Colaprico scoprirà qualcosa di nuovo che riguarda Agata… la ragazza è la figlia di Maurizia. Nel passato Anna, appena diciassettenne, rimase accanto alla sua migliore amica Maurizia quando la giovane scoprì di aspettare un bambino da un uomo sposato…

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Buongiorno, mamma, ma qual è il cast completo della fiction di Canale 5? Ecco l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Guido Borghi

Maria Chiara Giannetta: Anna Della Rosa

Beatrice Arnera: Agata Scalzi

Stella Egitto: Maurizia Scalzi

Elena Funari: Francesca Borghi

Matteo Oscar Giuggioli: Jacopo Borghi

Ginevra Francesconi: Sole Borghi

Marco Valerio Bartocci: Michele Borghi

Serena Autieri: Miriam Castellani

Erasmo Genzini: Armando

Barbara Folchitto: Lucrezia Della Rosa

Filippo Gili: Filippo Della Rosa

Niccolò Ferrero: Piggi

Giovanni Nasta: Greg

Rausy Giangarè: Greta

Federico Cesari: Federico

Giovanni Calcagno: Elio Borghi

Domenico Diele: Vicequestore Vincenzo Colaprico

Andrea Arru: Guido (bambino)

