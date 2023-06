Bud Spencer, le cause della morte dell’attore. Come è morto

Quali sono state le cause della morte e la malattia di Bud Spencer. Il grande attore verrà ricordato nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno dalla figlia Cristina Pedersoli. Il suo vero nome era Carlo Pedersoli, ed è morto il 27 giugno 2016 a 86 anni. L’attore si è spento nella sua casa romana, circondato dai suoi familiari, a causa di serie complicazioni derivate da una caduta in casa. Il figlio Giuseppe Pedersoli ha smentito le voci di una malattia del padre: “Mio padre stava bene, aveva avuto una brutta caduta ed era stato ricoverato in ospedale. Tornato a casa si è aggravato”.

È stato il primogenito di Bud Spencer e Maria Amato ad annunciare la morte del padre: “Papà è volato via serenamente alle 18.15. Non ha sofferto, aveva tutti noi accanto e la sua ultima parola è stata grazie”. L’attore napoletano è sepolto nel cimitero del Verano, a Monte Portonaccio. Due anni prima della sua morte, Bud Spencer aveva detto in un’intervista: “Non temo la morte. Dalla vita non ne esci vivo, disse qualcuno: siamo tutti destinati a morire. Da cattolico, provo curiosità, piuttosto: la curiosità di sbirciare oltre, come il ragazzino che smonta il giocattolo per vedere come funziona”, aggiungendo però di non aver fretta di soddisfare questa curiosità.

La figlia di Bud Spencer, Cristina Pedersoli, in un’intervista ha detto: “L’eredità che ha lasciato papà sono i milioni di fan che continuano ad inondarci di affetto e a mantenere vivo il suo ricordo. E poi l’insegnamento più grande che ci ha lasciato è di accettare la vita come viene cercando di trasformare il negativo in positivo senza mai compatirsi”.