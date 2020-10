Brano più presente classifiche vendita italiana 1959-2019 | Milionario

Qual è il brano più presente nelle classifiche di vendita italiana 1959-2019 secondo la classifica del libro “Mezzo secolo di ritornelli”? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Le alternative sono: A) Un’estate italiana; B) I bambini fanno ooh; C) Il cielo in una stanza; D) Sabato pomeriggio. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario?

La risposta corretta è “I bambini fanno ooh“, la canzone scritta e cantata da Giuseppe Povia nel 2005, che ottenne 7 dischi di platino e rimase per 48 settimane nella Top 20 italiana.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – giovedì 15 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

